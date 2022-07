Tacconi, il figlio: “Percorso sarà lungo. Ci ha chiesto di vedere la Serie A”

Nel corso di 'Cose di Calcio' su Radio BiancoNera è intervenuto il figlio di Stefano Tacconi, Andrea , per aggiornare tutti gli appassionati sulle condizioni di suo padre. L'ex portiere, infatti, da fine aprile sta lottando a seguito di una emorragia cerebrale. Adesso lo sportivo si trova ad Alessandria per la riabilitazione che, nonostante i passi positivi, sarà comunque piuttosto lunga.

CONDIZIONI - "Papà continua a migliorare un passo alla volta. Sarà un percorso ancora lungo ma finalmente iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel", ha detto Andrea Tacconi. "Il primo periodo subito dopo il malore è stato sicuramente il più duro perchè non sapevamo mai cosa aspettarci ed ogni chiamata al cellulare ci faceva tremare i polsi, ma fortunatamente papà ha saputo superarlo alla grande e adesso anche noi familiari respiriamo un po'. Come dicevo la riabilitazione sarà ancora lunga ma i medici dicono che ha ancora il fisico di un ragazzino e sta rispondendo alla grande alle cure, speriamo di rivederlo in piedi tra settembre ed ottobre, ma comunque non c'è fretta, lui deve stare tranquillo e pensare soltanto a riprendersi".