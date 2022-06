Tacconi lascia l’ospedale: l’annuncio del figlio e la riabilitazione

Arrivano importantissime novità sullo stato di salute di Stefano Tacconi. L'ex portiere vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo circa due mesi dal malore che lo aveva colpito. L'ex giocatore della Juventus verrà dimesso oggi dall'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per poi proseguire la riabilitazione in un'altra struttura.

A darne l'annuncio è stato sui figlio Andrea che in questo lungo periodo ha sempre dato aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del padre. Tacconi Junior ha commentato così la vicenda su Instagram: "Grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura".