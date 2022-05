Tacconi, nuovo aggiornamento del figlio: “Ancora 2-3 step importanti”

Le parole del figlio dell'ex portiere

"Papà deve superare ancora 2-3 step importanti, se non ci saranno complicanze verrà spostato in un nuovo reparto a breve". Lo ha annunciato su Instagram con una storia social il figlio dell'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi , Andrea .

L'ex calciatore, come noto, è ricoverato dallo scorso 23 aprile all'ospedale di Alessandria a causa di una emorragia cerebrale. L'ex portiere dopo il ricovero in Terapia intensiva era stato trasferito pochi giorni fa, precisamente lo scorso 21 maggio, nel reparto di Neurochirurgia. In quell'occasione, il direttore della Neurochirurgia Andrea Barbanera aveva spiegato come l'uomo aveva "acquisito l'autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane".