Tacconi operato, un biglietto d’amore per sua moglie: il post social del figlio

"S+L love". Questo il messaggio che Stefano Tacconi ha voluto scrivere dopo l'ultima operazione subita. A renderlo noto è stato suo figlio Andrea con un post pubblicato su Instagram. Il figlio dell'ex portiere ha dato un aggiornamento sulle condizioni del padre spiegando come l'ex Juventus stia cercando di riprendersi dopo l'emorragia cerebrale.

Nelle scorse ore Tacconi aveva subito un'altra operazione e Andrea ha fatto vedere i passi in avanti successivi: "Subito dopo l'operazione papà ha fatto capire di voler scrivere qualcosa. S + L (l'iniziale sua e di mia mamma) con love".

Il messaggio quindi è davvero strappalacrime con le iniziali di Stefano e Laura, accompagnate dalla parola "amore" in inglese. La ripresa c'è ma è ancora lenta. Il direttore della Struttura di Neurochirurgia, Andrea Barbanera, già il 6 giugno aveva spiegato come si trattasse di un'operazione prevista del percorso di cura e, se non ci saranno complicazioni, ora potrà iniziare la riabilitazione. Ricordiamo che l'ex calciatore è ricoverato dallo scorso 23 aprile all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria.