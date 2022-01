Tacconi sicuro: “Con Vlahovic la Juventus può giocarsi vittoria della Champions”

Il commento dell'ex portiere

Stefano Tacconi non ha dubbi: Dusan Vlahovic è un colpo che sposta gli equilibri e che mette la Juventus tra le mine vaganti anche per vincere la Champions League. Intervenuto nel podcast per IlBianconero.com, l'ex calciatore ha detto la sua sull'affare messo a segno dalla Vecchia Signora.