Tacconi, striscione dei tifosi fuori dall’ospedale. Il figlio: “Grazie e per il suo compleanno…”

Messaggio dei tifosi per l'ex portiere. Suo figlio ringrazia e racconta una possibile iniziativa per il compleanno del padre

"Capitan Fracassa ti siamo vicini". Sono queste le parole scritte sullo striscione firmato "Milano 1986" che è stato esposto fuori dall'ospedale di Alessandria dove Stefano Tacconi è ricoverato dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale. Un gesto da parte dei tifosi per il noto ex portiere che è stato apprezzato da Andrea , figlio dell'ex Juve soprannominato appunto 'Capitan Fracassa', che ha voluto ringraziare sui social le persone venute a sostenere suo padre.

Ai microfoni di Tuttosport, lo stesso figlio di Tacconi ha anche aggiunto a proposito dell'affetto dei fan: "Sono rimasto colpito dalle tante manifestazioni d’affetto, non me lo aspettavo. Mi ha chiamato il mondo: non solo dall’Italia, ma pure da Stati Uniti e Giappone. Gli juventini hanno sempre amato papà. Glielo dirò quando si sveglierà: gli farà piacere perché l’affetto è reciproco". E ancora: "Il 13 maggio è il compleanno di papà e gruppi di tifosi vogliono venire qui, fuori dall’ospedale, per stargli vicino. Spero che sia già sveglio e possa sentirli. Poi sono in contatto con tanti Juve Club - del Nord ma soprattutto del Sud - che vogliono organizzare una festa quando sarà dimesso".