Tacopina contro Mourinho: “Non mi piace, si lamenta troppo. Meglio Allegri o Dionisi”

Le parole dell'ex vicepresidente giallorosso

FRIEDKIN - "I Friedkin sono partiti bene, sicuramente meglio dei due anni precedenti. Spero tornino al vertice della Serie A. Hanno messo un sacco di soldi e stanno facendo grandi cose. Quando un allenatore li attacca per non aver preso giocatori abbastanza buoni, dovrebbe andare nel loro ufficio a parlarne e non davanti alla stampa. Per me è un segnale di insicurezza: datemi Max Allegri, tutta la vita. Ci sono allenatori come Zanetti che è stato licenziato in modo scioccante, o Dionisi: ci sono tanti grandi allenatori e non vedo nessuno di loro fare quello che Mourinho fa".

MOURINHO - "Cerco di essere politicamente corretto: non mi piace. Preferisco tutta la vita Alessio Dionisi, che è stato con me a Venezia e ora è al Sassuolo. Guardate, so che ha fatto cose fantastiche cento anni fa, ma non so quanto abbia vinto nell'ultimo decennio. E non è solo quello: so che è un buon allenatore, ma non lo apprezzo, perché è una persona che quando le cose non vanno bene dice che la squadra non è abbastanza forte o che il club non ha comprato abbastanza giocatori, o che gli arbitri vanno contro la Roma. Non si guarda mai allo specchio. Se ti chiami lo Special One, magari ogni tanto devi fare una verifica. Io non lo conosco di persona, magari è simpatico, ma semplicemente non è l'allenatore che fa per me".