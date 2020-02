Tafferugli e accoltellamento prima di Albanova-Afragolese. I presidenti si dimettono

Episodi di violenza, scontri e rissa. Non è mancato nulla oggi prima, durante e dopo Albanova-Afragolese match di Eccellenza del Girone A. Un tifoso accoltellato e il direttore sportivo dell’Afragolese Nicola Pannone in ospedale per la rottura del femore, travolto dalla folla che scappava negli scontri. È questo il bilancio degli scontri tra tifoserie avvenuti all’esterno dello stadio Scalzone di Casal di Principe in occasione del match. La gara si è disputata regolarmente visto che l’episodio è accaduto fuori dalla stadio e prima della gara. Per la cronaca, vittoria ospite con il risultato di 1 a 4. Al termine della gara la forte presa di posizione delle due società: i presidenti Zippo dell’Albanova e Niutta dell’Afragolese hanno rassegnato le proprie dimissioni.