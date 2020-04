Tagliafico pazzo di Lautaro: “Attaccante top, ma non pensa solo al gol. Serie A? Simile al torneo argentino…”

Il nome di Lautaro Martinez è tra i più caldi in vista della prossima sessione di mercato. L’attaccante argentino dell’Inter, protagonista di un’ottima stagione, è seguito da tempo dal Barcellona, pronto a puntare su di lui per il proprio futuro. Del nerazzurro, a calciomercato.it, ha parlato il difensore dell’Ajax Nico Tagliafico, suo compagno in Nazionale.

LAUTARO – “E’ un grandissimo attaccante, una punta agguerrita che non pensa solamente al gol: sa aiutare moltissimo anche la squadra. E’ un ragazzo molto umile, vuole crescere ancora. Farà grandi cose”.

ITALIA E ARGENTINA – “La Serie A mi ricorda molto il campionato argentino, non soltanto a livello tattico, ma anche per l’aggressività messa in campo dalle squadre. Argentini e italiani sono simili: negli stadi ci sono più grida e più insulti. La A è uno dei migliori tornei del mondo, ogni giocatore sogna di farne parte”.