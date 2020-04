Taglio degli stipendi, Aic furiosa con la Lega Serie A: “Proposta vergognosa”

Si accende la guerra a distanza tra Lega Serie A e Aic. Il motivo del contendere resta la questione riguardante gli stipendi dei calciatori, che accetterebbero la riduzione, ma a patto di non essere i soli a fare sacrifici nel mondo del pallone. Il vicepresidente Umberto Calcagno non ha dubbi: “È una proposta vergognosa e irricevibile. È chiara l’indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi. L’unica parte rilevante del comunicato della Lega è l’inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori”. Si preannuncia un nuovo scontro.