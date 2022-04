Tale padre, tale figlio: Cristiano Ronaldo Junior segna ed esulta alla CR7

Gol ed esultanza speciale per Cristianinho

Sulle orme del padre. Cristiano Ronaldo Junior, o se preferite Cristianinho, fa esattamente come il papà: gol. Il figlio dell'attaccante del Manchester United ha segnato in una partita per la squadra giovanile dei Red Devils e ha celebrato la sua rete esattamente come fa il cinque volte Pallone d'Oro.