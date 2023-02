Tamim bin Hamad Al Thani dopo il Psg vuole altro grande club

L'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani vuole possedere contemporaneamente due club importanti europei. Secondo l'inglese The Guardian, lo sceicco cercherà di acquisire il Manchester United e mantenere il PSG, dimostrando alla UEFA che ogni club sarà controllato da un'entità separata. Le regole UEFA molto stringenti non consentono ai club dello stesso proprietario di incontrarsi nella stessa competizione - come la Champions League - e pertanto si cerca una soluzione. Al momento, l'opzione è dimostrare alla UEFA che il Manchester United non sarà gestito dalla stessa società e dallo stesso proprietario del PSG. C'è una certa fiducia che si trovi la strada, soprattutto alla luce del precedente con Salisburgo e RB Lipsia, dove la Red Bull GmbH gestisce i due club che nel settembre 2018, si affrontarono in Europa League.