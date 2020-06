Finta a destra e poi via fino al momento decisivo. Quello del tiro che quasi immancabilmente porta al gol. Diego Alberto Milito ha abituato i suoi tifosi a questo tango ipnotico a suon di reti pesanti. Con una tecnica straordinaria e un cinismo da campione, l’argentino è uno dei pochi giocatori capaci di lasciare il segno sia nel calcio sudamericano che in quello europeo. Oggi il Principe compie 41 anni. Un’occasione per rivivere le sue migliori 10 partite.

