Tanti auguri Pippo Inzaghi: è nato suo figlio Edoardo

Fiocco azzurro in casa dell'ex bomber ora mister del Brescia

"Tutto", ha scritto SuperPippo come didascalia della foto social. Una bellissima notizia per lui e per la sua compagna Angela Robusti con la quale fa coppia fissa ormai da anni. Inzaghi ieri non era in panchina in occasione della gara delle Rondinelle contro la Cremonese, ma ha potuto doppiamente festeggiare visto che, con il vice Maurizio D'Angelo alla guida, i suoi hanno comunque vinto la sfida.