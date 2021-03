Tanti auguri Ronaldo: il Fenomeno presto papà per la quinta volta. L’annuncio della compagna Celina

Ronaldo, il Fenomeno, di nuovo papà. L’ex fuoriclasse dell’Inter diventerà presto genitore per la quinta volta. L’annuncio, rigorosamente social, è stato dato direttamente dalla futura mamma Celina Locks, attuale compagne del brasiliano. Per il presidente del Valladolid in arrivo un altro piccolo dopo quelli avuti dalle precedenti relazioni.

Ronaldo di nuovo papà: l’annuncio di Celina

Molto seguita sui social, la bella modella brasiliana ha reso pubblica la notizia nelle scorse ore con un messaggio molto sentito: “Non ci sono parole per descrivere questo momento!!! Sta iniziando una nuova fase della mia vita”, ha scritto su Instagram Celina. “E con ciò derivano grandi responsabilità. Durante i miei 30 anni, mi sono sempre chiesta se un giorno questo momento sarebbe arrivato. Ed ora, eccomi qui, con questa immensa felicità dentro di me!!!”.

Per Ronaldo, come detto, si tratta del quinto figlio dopo Ronald, Alex, Maria Sofia e Maria Alice, avuti da donne diverse. Il Fenomeno e Celina Locks fanno ormai coppia fissa dal 2017. Adesso il grande passo con l’inizio di una nuova bella famiglia… allargata.