Tar del Lazio dà ragione alla Casertana che ripartirà dalla Serie D

Con una sentenza emessa poco fa il Tar del Lazio ha dato ragione al presidente D’Agostino

La Casertana riparte dalla serie D. E’ stato il club rossoblu a comunicarlo rendendo nota la decisione del Tar del Lazio di respingere la domanda cautelare riferita alla mancata ammissione al campionato di serie C. Il che significa che il club va in quarta serie ma non dovrà pagare i 300mila euro a fondo perduto perchè di fatto i rossoblù hanno subito un danno e questo è il parziale risarcimento. Di seguito il comunicato: "Il TAR del Lazio, in data odierna, ha respinto la domanda cautelare con riferimento alla mancata ammissione al campionato di serie C, ma ha accolto la richiesta subordinata relativamente all’ammissione della Casertana FC in serie D in sovrannumero". Così il club campano sui propri canali social ha annunciato la decisione del TAR del Lazio che ha certificato l'esclusione dei rossoblù dai campionati professionistici e la ripartenza dalla quarta serie.