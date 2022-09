Tardelli: “Allegri a rischio? No. Se salta lui via anche chi l’ha scelto”

Presente negli studi di ’90° minuto’ su Rai Sport, Marco Tardelli ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Juventus, sconfitta anche in campionato dal Monza dopo il brutto k.o. in Champions League col Benfica.

"Io non sono d’accordo sul fatto che una squadra debba andare a chiedere scusa alla curva, secondo me ha fatto quello che poteva", ha esordito Tardelli sull'atteggiamento dei giocatori bianconeri dopo le esibizioni in Coppa e in campionato. "I problemi sono altri, a cominciare dalla società e dalla preparazione atletica della squadra".

Commento pure sul futuro di mister Massimiliano Allegri che, per molti, potrebbe salutare: "Allegri rischia? No, perché se va via lui devono andare via tutti quelli che lo hanno scelto, se no succede cone accaduto con Pirlo".