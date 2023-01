Tardelli: “Anche a me davano quei farmaci. E sul Micoren…”

Nel dettaglio sui farmaci: "Il Micoren? E chi non l’ha preso? Quando giocavo io, anni 80 e 90, non c’era quella attenzione alla farmacologia di adesso: il giocatore è più seguito a livello medico, assistito anche sotto l’aspetto psicologico. Un tempo, non era così. C’era un medico di società, un po’ come quello di famiglia: se il giocatore aveva un problema, il dottore lo valutava e se proponeva un farmaco - permesso, ribadisco -, il giocatore lo assumeva e andava in campo. Adesso le società hanno messo a disposizione dei giocatori una struttura medica più complessa, sicuramente più preparata. Non che i medici di una volta non lo fossero, ma non esisteva assolutamente un’organizzazione come quella attuale".