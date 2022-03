Tardelli: “Bilancio stagione Juventus crudelmente deludente. Vincere Coppa Italia…”

Il commento dell'ex calciatore

"Sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più. Due squadre speculari nella mentalità e nell'atteggiamento: l'idea di dover privilegiare sempre la soluzione difensiva e solo poi attaccare in contropiede", ha detto Tardelli facendo riferimento alla sfida di Champions League tra Juventus e Villarreal. "Vlahovic è stato convincente nei primi 45 minuti, ma dopo si è spenta la luce e purtroppo si è spenta per tutti. Il problema è che non c'è stata nessuna reazione, la lucidità è stata sommersa dalla confusione peggiorando la situazione già di per sé critica".