Tardelli boccia la ripresa dei campionati senza esultanze: “Come fare l’amore senza piacere”

Attraverso La Stampa, Marco Tardelli dice la sua sulla possibile ripartenza dei campionati. In modo particolare, l’ex campione del mondo con l’Italia, autore di una delle esultanze più famose nel mondo del pallone, quella in finale contro la Germania Ovest al mondiale in Spagna, ha commentato la possibilità di vedere le partite di Premier League senza la festa dopo una rete. Infatti, i vertici del calcio inglese starebbero ipotizzando tale soluzione per ridurre le possibilità di contatto tra atleti.

SENZA PIACERE – “Anche in Inghilterra si sta pensando al destino del campionato. E se si riprenderà ci saranno restrizioni mai viste prima: niente esultanze di gruppo dopo i gol, non vedremo più abbracci di gioia, niente sudore e sputi (?), addirittura niente scambio di maglia a fine gara”, ha scritto Tardelli nel suo editoriale. “E fin qui ho scritto tutto d’un fiato. Poi mi sono fermato, ho chiuso gli occhi e in un istante la mia memoria di giocatore mi è tornata addosso con una forza inaudita. Cosa resta del calcio senza questi gesti, questi riti, queste emozioni, questi umori e questi amori? È davvero possibile vietare tutto questo? Possiamo immaginare un calcio vuoto di emozioni e sentimenti? È quasi come pensare a fare l’amore senza raggiungere il piacere. E chi, come me, ama profondamente il calcio sa che ho ragione. E travolto da tanta amarezza all’improvviso mi viene in mente un’immagine – continua il campione del mondo ’82 – Quell’abbraccio mimato dalla tribuna, da Sandro Pertini, il Presidente piccolo e fragile che alzando le braccia da lontano ci stringe tutti. Forse sarà questo l’unico modo per tenerci stretti nel nuovo mondo post virus”.