Tardelli: “Calcio schiavo dei soldi. Si calpestano le regole”

"Un calcio diventato schiavo dei soldi, non è più calcio. Si dimentica tutto in nome del dio denaro, perché si sa, non basta mai", le parole dell'ex calciatore e campione del mondo con l'Italia. "Si calpestano le regole, istituzioni non più super partes ma contrapposte, presidenti dei vari club sempre in lotta. La Nazionale, la maglia azzurra, la maglia del cuore, il massimo onore per un giocatore, vista invece come disturbo perché intanto "the show must go on". Come raccontare ai giovani che questo sport è pieno di valori, di rispetto, di amicizia vera e profonda, di fratellanza condivisa ed infrangibile".