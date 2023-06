Tardelli: “Con il Pisa vomitavo per l’ansia prima delle gare”

Infine un passaggio sui gay nel calcio: "Perché non ci sono calciatori gay nella nostra Serie A?", gli si domanda. La sua risposta: "Beh, non è detto... Nessuno fa coming out? È vero. Ma non è una prova. Secondo me ci sono: è statisticamente impossibile che non ci siano. E comunque non vedrei il problema. Perché non lo dicono? Forse sentono che non è il momento, che non c’è il clima giusto. Ma il mondo attorno a noi è cambiato: non vedo perché non debba cambiare anche il calcio".