Tardelli e le critiche ad Allegri: “Perché, Ancelotti gioca come Guardiola?

Il commento dell'ex calciatore

Conta più il bel gioco o fare risultati? Ormai è questo il dilemma di cui si parla nel mondo del pallone. Alle volte è bello vedere le squadre giocare bene e portare a casa le vittorie, ma molto spesso, anche mostrando belle trame non si ottengono i successi desiderati. In tale ottica vanno lette alcune critiche arrivate al gioco della Juventus e al suo allenatore Massimiliano Allegri di cui ha voluto parlare Marco Tardelli a La Gazzetta dello Sport.

La Juve non è esattamente spettacolare: quante responsabilità ha Allegri? A questa domanda, l'ex calciatore ha risposto: "Ma perché, Ancelotti gioca come Guardiola? È questione di giocatori, non di allenatore. Io sono allegriano, certo. Lo sono sempre stato. Negli anni passati, quando vinceva, tutti a fine stagione stavano zitti e lui diventava bravo. Ora che non corre per lo scudetto, è sempre colpa sua".