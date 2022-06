Tardelli e l’urlo al Mondiale 1982: “Fu la risposta ai miei genitori perché…”

MOTIVO - "Era l’urlo di un traguardo raggiunto con sacrifico, contro tutti. E sì, ho corso come un pazzo. Pensavo ai miei: gliel’ho fatta vedere, mi dicevo, loro che non volevano giocassi a pallone, ecco, vedete, ho vinto, ce l’ho fatta, 'guardami papà che ti svegliavi alle sei per andare a lavorare, che hai buttato via la mia prima maglia, tanto poco ti importava, e anche tu mamma che mi preferivi sapiente a scuola'. Era il mio fantastico riscatto. Guardatemi tutti voi, convinti non avessi il fisico", ha spiegato Tardelli. E ancora sul quell'urlo durato 7 secondi ma diventato eterno: "Ne sono orgoglioso, non mi ha mai stancato o reso prigioniero. Si è come congelato. Resta la mia pagina più bella, ha cancellato ogni prima e ogni dopo, appartiene ad un’altra epoca, ma è nella mia vita, anche se l’ha fatta sparire".