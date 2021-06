Tardelli esalta Locatelli: “Ci hai fatto emozionare. E quell’esultanza…”

Il campione del mondo dell'82 esalta le doti del centrocampista Azzurro

L'Italia emoziona tutti. La squadra azzurra allenata da Roberto Mancini ha fin qui mostrato grande gioco e grande spirito nelle prime due uscite agli Europei. Dopo il tris alla Turchia è arrivato anche quello alla Svizzera dove a prendersi la scena è stato Manuel Locatelli, autore di una doppietta e di un'esultanza che a tanti ha ricordato quella, celebre, di Marco Tardelli. Ed è stato proprio il campione del mondo dell'82 a confermare che anche in lui qualcosa si è smosso vedendo il giovane centrocampista festeggiare con quella corsa. Scrivendo nel suo editoriale su La Stampa, l'ex calciatore ha detto: "Caro Locatelli, quella esultanza mi ha reso fiero. Ci hai fatto emozionare. Silenzioso, uomo delle giocate semplici ma importanti, punto di riferimento nei momenti di difficoltà per i suoi compagni. Rimarrà nella storia del calcio, e non solo per la partita giocata da vero mattatore, ma soprattutto per quel primo gol costruito con genialità e fortemente voluto".