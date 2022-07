Tardelli: “Juventus tra le favorite in A. Il giocatore che più mi assomiglia…”

Parere illustre quello di Marco Tardelli , storico ex calciatore e campione del mondo con l'Italia. Intervenuto ai microfoni di 'New Sound Level 90FM', l'ex centrocampista ha parlato di Serie A ma anche di alcuni singoli giocatori eleggendo quello che potrebbe assomigliargli di più.

Sulla Serie A e la corsa allo scudetto, ed in particolare sulla forza della Juventus: "La Juve è sempre una delle favorite, l’anno scorso ha fatto un campionato non all’altezza per tanti motivi ma può sempre vincere il campionato. De Ligt e Bremer sono due giocatori importanti, spero per Bremer che si ripeta quest’anno", ha detto Tardelli.