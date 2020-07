Tardelli: “L’Atalanta può vincere la Champions. Juventus? Cristiano Ronaldo non può farcela da solo”

“L’Atalanta può vincere la Champions League”, parola di Marco Tardelli. L’ex calciatore, storica bandiera anche della Nazionale italiana campione del mondo nell’82, ha parlato ai microfoni de ilgiornale.it in merito alle prossime partite di Coppa che vedranno impegnate le squadre italiane. In modo particolare di Atalanta e Juventus.

Tardelli: “Atalanta si può. Sulla Juventus…”

“Io penso che sia l’Atalanta il problema per le altre squadre. I ragazzi di Gasperini sono al momento la squadra più in forma d’Europa e stanno facendo qualcosa di incredibile”, ha detto senza giri di parole Tardelli. “I nerazzurri ci stanno mettendo qualità, divertimento, forza fisica mentre il Psg non gioca da marzo… Sinceramente, in questo momento punto sull’Atalanta vincitrice della Champions League, razionalmente potrebbe non essere possibile ma ripeto, è quella che sta meglio in Europa e che gioca un grande calcio”.

Dalla Dea alla Juventus e alle chance dei bianconeri di dire la loro in Coppa: “In campo internazionale non si può mai dire e in questo momento non è facile capire cosa succederà. Per prima cosa la Juventus dovrà battere il Lione e ce la può fare e poi si vedrà in corso d’opera. Certamente la Juventus è nella rosa delle grandi favorite ma non è mai facile vincere quella coppa…”. E ancora su Cristiano Ronaldo e la sua importanza nella rosa di Sarri: “Cristiano Ronaldo ha fatto ciò che doveva fare ovvero tanti gol, ha determinato partite e il gioco della Juventus, più di quello che ha fatto non penso potesse fare. Vero è che ha vinto quella coppa tante volte ma non può vincerla da solo“.

