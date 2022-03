Tardelli: “Mancini resti. Serie A con meno squadre e più giocatori italiani”

L'ex storico campione del mondo consiglia l'Italia e il calcio italiano...

Arriva anche il commento di Marco Tardelli , nel suo consueto commento per La Stampa , a proposito del fallimento dell'Italia e della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar a fine anno. Per l'ex campione del mondo si dovrebbe proseguire con Mancini che dovrebbe essere supportato da un cambio importante alla base del movimento del pallone italiano.

Sulla gara, Tardelli ha detto: "Esistono partite segnate, ne ho viste tante e credo nel destino: la palla non entra in nessun modo e quand'è così c'è davvero poco da fare. Italia-Macedonia del Nord rientra nella tipologia perfettamente. La Nazionale ha commesso tanti errori, e il principale è anche il più semplice: bel gioco, giro palla e possesso diventano inutili se non si traducono in reti".