Tardelli non ha dubbi: “Pirlo deve restare alla Juventus a patto che…”

Il parere dell'ex campione sul futuro di Andrea Pirlo e della Juventus

Lo aveva detta immediatamente dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus e, in qualche modo, lo conferma anche adesso. Per Marco Tardelli Andrea Pirlo deve restare in bianconero. Intervenuto su La Stampa, l'ex campione del mondo con l'Italia ritiente che la conferma del mister alla guida della Vecchia Signora debba avvenire. Tra le motivazioni per le quali si dovrebbe andare avanti con lui, il duro lavoro e anche i risultati arrivati anche grazie ad alcune trasformazioni attuate proprio da Pirlo. "Sono convinto che Pirlo debba continuare il progetto che Andrea Agnelli gli ha affidato", ha detto Tardelli. "Con la condizione che gli costruiscano una squadra competitiva, altrimenti non avrebbe fallito solo lui".