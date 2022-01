Tardelli: “Per Balotelli ultima chance in Nazionale. Su Scamacca e Zaniolo…”

Il commento dell'ex calciatore sulla Nazionale Azzurra

Marco Tardelli , ex campione del mondo con l' Italia , sulle colonne de La Stampa, ha analizzato lo stage della Nazionale di Roberto Mancini che si sta svolgendo in queste ore è che terminerà oggi. Diversi i temi possibili su questo raduno e l'argomento Balotelli è senza dubbio tra i più importanti.

L'ex calciatore si è soffermato sulla voglia di Mancini di provare ogni modo per centrare la qualificazione al Mondiale: "Mancini non vuole lasciare niente al caso. Come dimostra la sua innata passione verso i giovani, vedi Zaniolo, esperimento assolutamente riuscito. Un giocatore che il ct vorrebbe provare anche nel ruolo di centrocampista d'attacco, e che con la sua fisicità ed esplosività potrebbe [...] con un pizzico di ragionamento in più, diventare un grande punto di forza". Tardelli passa poi ai centrocampisti e agli attaccanti: "Tonali è riuscito ad imporsi nel centrocampo rossonero con carattere e personalità, la qualità l'aveva già dimostrata. Scamacca ha trovato quella continuità nel goal che serve per diventare importante".