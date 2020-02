Tardelli punge i tifosi della Juventus: “Adesso rimpiangono Allegri…”

Marco Tardelli, storico ex calciatore anche della Nazionale, non le manda a dire ai tifosi della Juventus. Nel suo editoriale sulle colonne de La Stampa, l’ex giocatore e leggenda del calcio italiano ha parlato di Massimiliano Allegri e di chi, in casa bianconera, lo rimpiange vista la stagione poco convincente fino ad ora della Vecchia Signora.

STOCCATA – Riferendosi ad Allegri, Tardelli ha affermato: “Mai tanto amato dai tifosi, un vincente da sempre, un curriculum da far invidia, ma c’è sempre un ma o un però. Vince con il Milan, vince tanto con la Juventus, raggiungendo due finali di Champions, e in questo momento è fuori dal nostro campionato. Adesso i tifosi si accorgono che forse non era poi così male…”.