Tardelli sentenzia: “Juventus in confusione. La differenza con l’Inter…”

Il commento dell'ex calciatore

COMMENTO - "Non è stata certamente spettacolare l'ultima finale di Supercoppa (...). Due squadre diverse sul campo e nella rosa. I nerazzurri coperti e completi in tutti i reparti con un gioco corale ed offensivo quasi perfetto. Determinati, in fiducia e consapevoli della propria forza. I bianconeri invece in confusione, senza idee, con un approccio solo difensivo teso ad arginare gli attacchi avversari basandosi sul contropiede, nella speranza di arrivare ai rigori". E ancora: "Vero è che le assenze si sono fatte sentire, ma tutto questo non può giustificare un tale atteggiamento. Se speri nel colpo del singolo tutto diventa difficile. La sensazione dall'esterno è che non sappiano cosa fare, che non esista un'idea di gioco ed a volte i giocatori bianconeri si sentano come persi".