Tardelli sulla Juventus: “Ho sensazione che squadra e società non credano in Allegri”

COMMENTO - "Non c’è più tempo, mi meraviglio anche del fatto di una società che non parla. C’è stata una comunicazione errata da parte della società e anche da parte di Allegri, che ha fatto delle dichiarazioni non belle nei confronti dei giocatori. Sicuramente hanno delle colpe, ma credo che le abbia anche l’allenatore", ha detto Tardelli. "Adesso non c’è più tempo, ho la sensazione che questo gruppo sia di giocatori che societario non creda più in Allegri. E se questo è vero, mi auguro di no, non si può più andare avanti".