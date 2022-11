Tavano si ferma, ritiro e nuova avventura: è l’allenatore del Tuttocuoio

Lo abbiamo visto protagonista in campo a suon di gol e giocate di classe. Ma anche per Francesco Ciccio Tavano è arrivato il momento di dire basta e di appendere al chiodo gli scarpini. Si chiude all'età di 43 anni, con 25 di questi trascorsi nei campi da giocatore, la carriera del bomber ex attaccante di Empoli, Valencia, Roma, Livorno, fra le tante e, in questa stagione, nelle fiala del Tuttocuoio, formazione di Eccellenza in Toscana.