Tavecchio: “VAR utile. Dovrebbe avere più potere riguardo errori in area di rigore…”

L’ex presidente federale Carlo Tavecchio è intervenuto su Radio Puinto Nuovo commentando le recenti polemiche arbitrali legate all’utilizzo del VAR nel campionato di Serie A. Tanti gli errori e tanti i rumors e i malcontenti generati soprattutto dopo le ultime gare tra Napoli e Atalanta, Udinese e Roma e anche Juventus-Genoa.

Tavecchio si è detto estremamente a favore della tecnologia: “Gli arbitri hanno potere di decisione e devono usare il VAR perché è uno strumento che serve ad aiutarli. Certo, ha bisogno di protocolli certi, quello attuale dà ancora tanta libertà di giudizio agli arbitri che spesso sbagliano”.E sui falli di mano e sugli episodi in area di rigore, Tavecchio rilancia: “Nelle questioni d’area di rigore il VAR dovrebbe avere anche più potere. Il potere dell’arbitro non è mai stato messo in discussione, il VAR non è eludibile, è uno strumento per evitare gli errori”.