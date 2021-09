Tebas contro il Psg: “Pericoloso come la Superlega, contrari ai club-stato”

Il mercato del Paris Saint-Germain non è passato inosservato e Javier Tebas attacca senza mezze misure

Il mercato estivo si è concluso e sicuramente la squadra regina della sessione è stata il Paris Saint-Germain. Il club francese ha piazzato colpi clamorosi come Gianluigi Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wjinaldum e soprattutto Lionel Messi. Innesti che hanno creato un vero e proprio Dream Team, ma anche non poche polemiche legate all'efficacia del Fair Play Finanziario. Ai microfoni del quotidiano spagnolo AS, il presidente della Liga Javier Tebas non ha usato mezzo misure per criticare l'operato della squadra francese: "Il Psg sembra una squadra di leggende, vista l'età di alcuni giocatori. È un problema e lo risolveremo. Quello che sta facendo il Psg è pericoloso quanto la Superlega". Quindi il guanto di sfida lanciato: "Noi continueremo a crescere nonostante l'addio di Messi e lavoreremo contro questi club-Stato, che sono nemici tanto quanto la Superlega". Un affondo destinato a far discutere gli appassionati e forse anche i diretti interessati.