Tebas contro Infantino: “Vuole distruggere il calcio che ha fatto la storia”

Tra LaLiga e la Fifa esplode la polemica. Tutto sarebbe nato dalle dichiarazioni di Gianni Infantino che nei giorni scorsi avrebbe proposto un nuovo format dei campionati: “Meno tornei ma piu’ interessanti, forse meno squadre, ma più equilibrate, meno partite per proteggere la salute dei calciatori, ma più combattute“.

TEBAS – Pronta è stata la risposta piccata del presidente della Liga Tebas che su Twitter ha risposto: “Dichiarazioni inopportune, ma ha ragione. Cominciamo a eliminare le date Fifa dove ci sono partite prive di interesse, gare mondiali prive di interesse, mondiali per club senza interesse… Vuole distruggere il calcio che ha fatto la storia“. A testimonianza di come non a tutti siano piaciute le parole di Gianni Infantino.