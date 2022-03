Tebas durissimo: “I club della Superlega mentono più di Putin”

Le parole del numero uno de La Liga

Dura accusa del presidente de La Liga Javier Tebas ai club che stanno promuovendo ancora la Superlega . Sul palco del Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, dopo le parole di Ceferin , ecco quelle durissime del numero uno del campionato spagnolo che ha attaccato Juventus, Barcellona e Real Madrid.

COME PUTIN - "I club della Superlega mentono più di Putin", è stata la forte accusa di Tebas. "Noi delle leghe nazionali dovremmo essere degli idioti, allora, visto che siamo tutti contrari". E ancora: "Mi sento umiliato all’idea di far rivivere la Superlega. Se Andrea Agnelli non spiegherà oggi il nuovo progetto significa che mentirà. Con Barcellona e Real Madrid si è incontrato a casa sua. Ora stanno dicendo che non vogliono posti fissi. Creano un danno enorme".