Tebas: “Mbappé non giocherà nel Psg la prossima stagione. Ne sono certo”

Parla il numero uno della Liga

Javier Tebas , numero uno de LaLiga spagnola, non fa giri di parole quando a margine di un evento in vista del Clasico tra Real Madrid e Barcellona di questo weekend, si deve parlare del futuro delle due giovani promesse del calcio mondiale: Erling Haaland e Kylian Mbappé .

Fanno specie le dichiarazioni riporate da AS a proposito soprattutto della stella francese, data certamente in partenza da Parigi.

FUTURO - "Riguardo a Erling Haaland, dico che a causa della situazione del Barcellona ​​lo vedo difficile come affare, ma tutto può succedere considerando ovviamente la situazione economica e che si osservi il fair play finanziario", ha detto Tebas sul centravanti del Borussia Dortmund accostato anche ai blaugrana. Parole ben diverse per quanto riguarda Mbappé, sempre più vicino al Real Madrid: "Quello che è chiaro è che Mbappé non resterà al Psg. Non è normale che non abbia annunciato dove sarà la prossima stagione senza risolvere il problema con il suo contratto. Ma sicuramente non starà al Psg, questo è quello che penso".