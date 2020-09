Tebas: “Messi? Clausola chiara, ma tra un anno…”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera in merito alla situazione legata a Lionel Messi e al suo addio, per questa stagione scongiurato, al Barcellona.

Tebas: “Clausola su Messi chiara ma tra un anno…”

Sul comunicato della Liga in merito alla questione Messi, Tebas ha precisato: “La mia non è stata una guerra contro Messi. Avrei fato lo stesso se si fosse trattato di Pepito Perez o di qualunque altro giocatore del nostro campionato. Come Lega avevamo e abbiamo il dovere di difendere la legalità, la giustizia: i contratti vanno rispettati sia che ti chiami Messi o Pepito Perez.

Ma sul futuro della Pulce: “Personalmente ritengo non ci sia stata battaglia con Messi e il suo entourage, ho una stima speciale per Leo, lo adoro, è la storia del nostro calcio negli ultimi 20 anni: come avrei potuto fargli la guerra? Ribadisco: il mio intervento era finalizzato solo al rispetto dei contratti. Poi è chiaro che essendoci di mezzo Leo, la vicenda ha assunto dimensioni mediatiche enormi. La clausola? Il contratto è chiaro e penso i suoi avvocati siano stati indotti all’errore perché veniva decontestualizzata una parte. Alla fine sono contento della decisione di Messi di evitare conflitti giuridici. Continuerà a giocare nella squadra della sua vita. Spero che i rapporti tornino normali anche se tra un anno… Beh. Il contrarro gli permette di andare via”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE