Tegola Calabria: infortunato non ci sarà in Italia-Belgio

Si ferma l'esterno azzurro e del Milan

Non arrivano buone notizie per l'Italia di Roberto Mancini e il Milan di Stefano Pioli. Infatti, Davide Calabria non sarà a disposizione della Nazionale per la finale per il terzo-quarto posto di Nations League di domenica. Il terzino ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro e nella mattinata di sabato ha lasciato il ritiro di Coverciano per tornare nel suo club.