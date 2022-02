Tensione Russia-Ucraina, Zinchenko: “Noi non ci arrenderemo”

Il calciatore non resta indifferente e protegge il suo Paese

MESSAGGIO - "Tutto il mondo civilizzato è preoccupato per la situazione nel mio Paese. Non posso rimanere indifferente e ci tengo a far valere il mio punto di vista", ha scritto su Instagram Zinchenko. "Il mio Paese è nella foto. Quel Paese dove sono nato e cresciuto. Un Paese di cui difendo i colori sulla scena sportiva internazionale. Un Paese che stiamo cercando di rendere famoso e sviluppare. Un Paese i cui confini devono rimanere intatti. Il mio Paese appartiene agli ucraini e nessuno potrà mai impossessarsene. Noi non ci arrenderemo. Gloria all'Ucraina".