Ter Stegen, troppi impegni in tre anni: “Niente Nations League, devo riposare”

Il portiere non prenderà parte agli impegni estivi con la Germania

Marc-André ter Stegen ha deciso di rinunciare alle quattro partite di Nations League in programma a questa estate con la sua Germania . Il tedesco, dunque, non ci sarà contro Italia, Inghilterra e Ungheria. Lo ha comunicato la Federcalcio tedesca dopo il colloquio tra il portiere del Barcellona e il commissario tecnico Hansi Flick : "Sono sempre stato molto contento di giocare per il mio Paese ed essere convocato. Dopo tre stagioni senza sosta, però, ho bisogno di riposarmi. L'allenatore è d'accordo con me, mi ha supportato".

Parole confermate anche dallo stesso CT: "Io e Marc abbiamo parlato a lungo della situazione in Nazionale e del Barça. È uno dei migliori portieri del mondo. A causa degli infortuni, negli ultimi anni non ha potuto andare in vacanza perché era in convalescenza. Tenendo conto del Mondiale in Qatar, abbiamo convenuto che quest'anno è importante una pausa dagli allenamenti e dalle partite".