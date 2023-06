Ternana e Perugia accomunate dallo stesso destino: sono in vendita

PERUGIA - “Devo fare un aumento di capitale per apportare le risorse economiche necessarie all’adempimento. Il tempo delle chiacchiere è finto, ormai il 20 giugno è prossimo”. A pronunciare tali dichiarazioni è proprio il patron del Perugia Massimiliano Santopadre. Quest’ultimo se non riuscirà a vendere in fretta dovrà farsi carico delle spese per l’iscrizione comprese le fidejussioni di rito da 2 milioni di euro da versare per pagare stipendi e contributi del periodo marzo/aprile/maggio di tesserati e dipendenti. Sebbene entrambe le prospettive preoccupano i tifosi umbri, bisogna ricordare che dal basso si può solo risalire.