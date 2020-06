Ternana-Juventus U23 Coppa Italia Serie C diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Ternana-Juventus U23 Coppa Italia Serie C. Si gioca oggi sabato 27 giugno alle 20.45 la finale del torneo che potrebbe regalare il primo titolo alla seconda squadra dei bianconeri allenata dall’ex Verona Fabio Pecchia. Davanti a loro, la squadra di Fabio Gallo, ex calciatore tra le altre dell’Atalanta. Percorso combattuto per le due squadre arrivate all’atto finale del torneo.

Ternana-Juventus U23, le probabili formazioni

La Ternana dovrebbe disporsi con un 4-3-1-2 con Iannarilli in porta; Parodi, Diakité, Celli, Mammarella in difesa; Palumbo, Paghera, Damian in mezzo al campo; Partipilo in supporto di Ferrante e Vantaggiato. La squadra di Pecchia risponde con un modulo simile: nel 4-2-3-1 ci sarà Loria tra i pali; Di Pardo, Coccolo, Delli Carri, Beruatto in difesa; Toure, Muratore in mezzo; Del Sole, Marchi, Zanimacchia a sostegno dell’unica punta Brunori. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sono previsti i tempi supplementari da 15 minuti e, se la parità dovesse permanere, i calci di rigore. Nel loro percorso i ragazzi della Juventus U23 hanno battuto Alessandria, Pro Vercelli, Piacenza e Feralpisalò. Gli umbri, dal canto loro, hanno superato nell’ordine Fermana, Avellino, Siena e Catania e ora puntano a conquistare il secondo trofeo a livello nazionale dopo la Serie B vinta nel 1972.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

La partita tra Ternana-Juventus Under 23 Coppa Italia sarà trasmessa in tv in diretta ed esclusiva da Rai Sport sui canali 57 e 58 del digitale terrestre e al canale 227 del satellite. La partita sarà disponibile anche in live streaming in due diversi canali: sia su Rai Play, collegandosi attraverso pc o altri dispositivi al sito ufficiale, oppure scaricando l’app apposita; o su Eleven Sports. Tutto è pronto per godersi lo spettacolo, non resta che collegarsi e vivere le emozioni dell’evento.

