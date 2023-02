Terremoto in Turchia, la Fifa dona 1 milione di dollari

Arriva anche la donazione della Fifa per le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio. In tantissimi nel mondo del calcio si sono attivati per dare una mano a chi ha subito questa tragedia.

Anche l'organismo del pallone ha deciso, attraverso Fifa Foundation, di donare un milione di dollari statunitensi in aiuti umanitari d'emergenza. "Dopo aver consultato la Federcalcio turca (TFF) e siriana (SFA), insieme alle organizzazioni non governative e locali. Gli aiuti saranno utilizzati per acquistare e distribuire beni umanitari essenziali, nonché per fornire ricovero e protezione di emergenza e temproanei. La FIFA continuerà a collaborare con TFF e SFA, monitorando la situazione e decidendo ulteriori azioni", si legge in una nota.