Terry, dal calcio alla… Nazionale inglese di rugby league: proverà ad aiutarla a vincere la Coppa del Mondo

Dal calcio al rugby. Questa l’idea di John Terry, attuale assistente allenatore all’Aston Villa, nonché storica leggenda del calcio inglese. La bandiera ex Chelsea potrebbe dare il suo contributo per aiutare un vecchio amico, ovvero Shaun Wane, tecnico della Nazionale inglese di Rugby League, per vincere la Coppa del Mondo che si terrà il prossimo autunno.

Secondo quanto si apprende dai media inglesi, tra cui il Sun e la BBC, la Nazionale di Rugby starebbe cercando ogni modo possibile per portare i propri atleti al massimo della forma, anche mentale, e in tal senso l’aiuto di un ex calciatore come Terry, che vanta 78 presenze per l’Inghilterra e ha capitanato il Chelsea negli anni d’oro dei cinque titoli di Premier League, quattro FA Cup e una Champions League, sarebbe il profilo ideale per dare una mano.

“Lui è un vero amante del rugby e ne capisce molto”, ha spiegato Wane. “Si è sempre interessato a questo sport e penso possa dare un grande contributo. Sto facendo molte conversazioni su Zoom con diversi sportivi importanti e spero di trarre dei vantaggi per aiutare la mia squadra. Sicuramente Terry verrà anche al campo di allenamento un giorno per seguire da vicino il nostro lavoro”.