Terry e il sogno realizzato di avere un garage di Ferrari da 4 milioni di sterline

L'ex calciatore ha un'incredibile passione per le auto e soprattutto per le Ferrari

Non solo calcio nella vita dello storico giocatore inglese John Terry . L'ex difensore anche di Chelsea e Nazionale, infatti, ha una grandissima passione per le auto e per le collezioni di supercar. In modo particolare, l'inglese ha un debole per le Ferrari .

COLLEZIONE - Come riportato dal Sunin questi giorni, infatti, la leggenda del Chelsea ha finalmente realizzato il suo desiderio più grande: possedere una collezione di Ferrari da oltre 4 milioni di sterline. Nel garage di Terry, infatti, è possibile vedere modelli unici della Casa italiana. In modo particolare tra le vetture è presente una Ferrari Enzo da ben 2 milioni di sterline che lo stesso ex calciatore aveva seguito per lungo tempo e che da poco è riuscito ad acquistare. Ma non solo. L'inglese vanta anche anche una Ferrari 275 GTB, una Ferrari 458 Spider e una Ferrari Testarossa. Come se non bastasse, riferisce sempre il tabloid britannico, l'ex Chelsea ha anche auto per "la vita di tutti i giorni". Si parla di una Bentley Continental GT e di un Range Rover Overfinch. In passato, inoltre, Terry si era mostrato anche con Rolls-Royce Wraith.