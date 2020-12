Tevez a cuore aperto per Maradona: “Qualsiasi tributo non è abbastanza per la tua grandezza”

Un gol, decisivo per la vittoria del suo Boca Juniors, ma soprattutto la dedica per Diego Armando Maradona. Carlos Tevez non è soddisfatto del tributo al compianto Pibe de Oro e con un post social su Instagram lo comunica a modo suo.

Una lettera ricca di sentimento e di amore indirizzata, appunto, al suo “amico” Diego.

Tevez: lettera a Maradona

“Qualsiasi tributo io faccia per te, sarà sempre troppo piccolo in confronto alla tua grandezza”, ha scritto Tevez sul proprio profilo Instagram. “Nelle foto che si sono viste, non realizzo ancora la tua scomparsa: indico il cielo ma il mio sguardo è verso il basso. Ovunque tu sia, so che mi dai la forza di continuare. Non so se sarò all’altezza del compito ma sono sicuro di una cosa: darò il mio cuore pur di farti felice. Mi manchi amico”.