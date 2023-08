Tevez ammette: “In Italia sono stato benissimo, ho la Juve nel cuore”

"Arrivare alla Juventus è stato come prendere una bella boccata d'aria fresca. Fin dall'inizio è stato incredibile, perché arrivare in un grande club come quello bianconero è un emozione unica". Queste le parole di Carlos Tevez, attuale allenatore dell'Independiente, sul suo trasferimento dal Manchester City alla Juventus quando era calciatore. L'ex attaccante è stato protagonista di un'intervista per EAFC24. "In Italia è stato tutto facile, non solo in campo ma anche la stessa vita. Quando ho detto a mia moglie che saremmo tornati in Argentina mi avrebbe voluto uccidere (ride, ndr). Gli italiani sono come noi argentini, rimarranno sempre parte del mio cuore, come la Juventus e i suoi tifosi".